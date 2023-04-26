Дорогов Ларион Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорогов Матвей Ефремович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1898
Сын: Дорогов Николай Ларионович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
09.10.1899
Сын: Дорогов Яков Дорогов
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
05.10.1900
Сын: Дорогов Алексей Ларионович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
23.06.1903
Дочь: Агриппина Ларионовна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
04.07.1906
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно