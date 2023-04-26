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Дорогов Ларион Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорогов Матвей Ефремович

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1898

Сын: Дорогов Николай Ларионович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
09.10.1899

Сын: Дорогов Яков Дорогов

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Дорогов Алексей Ларионович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
23.06.1903

Дочь: Агриппина Ларионовна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
04.07.1906

Сын: Дорогов Федор Ларионович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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