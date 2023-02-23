Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1898
Сын: Дорогов Николай Ларионович
Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич
Рождение ребёнка
09.10.1899
Сын: Дорогов Яков Дорогов
Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич
Рождение ребёнка
05.10.1900
Сын: Дорогов Алексей Ларионович
Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич
Рождение ребёнка
23.06.1903
Дочь: Агриппина Ларионовна
Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич
Рождение ребёнка
04.07.1906
Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич
Смерть
Неизвестно