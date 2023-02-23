Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1898

Сын: Дорогов Николай Ларионович

Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич

Рождение ребёнка
09.10.1899

Сын: Дорогов Яков Дорогов

Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич

Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Дорогов Алексей Ларионович

Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич

Рождение ребёнка
23.06.1903

Дочь: Агриппина Ларионовна

Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич

Рождение ребёнка
04.07.1906

Сын: Дорогов Федор Ларионович

Отец ребёнка: Дорогов Ларион Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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