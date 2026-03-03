Дорогов Петр Матвеевич
мужской, родился 16.01.1855, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умер 01.06.1914, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
ОтецДорогов Матвей Щучинск Ефремович1833 г.р.
Мать(Дорогова) Евдокия Евдокия/ Наталья Павловна1830 г.р.
Дети
Дорогов Св 12.04.1906 Андрей Петрович16.08.1875 г.р.
(Дорогова) Марфа Петровна30.08.1880 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1855
Рождение ребёнка
16.08.1875
Рождение ребёнка
30.08.1880
Дочь: (Дорогова) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1883 ст.
Дочь: Дорогова Марфа Петровна
Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Макарова (Дорогова) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
03.04.1891
Сын: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович
Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
19.10.1895
Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна
Смерть
01.06.1914