Дорогов Петр Матвеевич 16.01.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Петр Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.01.1855, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умер 01.06.1914, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Отец
Дорогов Матвей Щучинск Ефремович1833 г.р.
Мать
(Дорогова) Евдокия Евдокия/ Наталья Павловна1830 г.р.
Дети
Дорогов Св 12.04.1906 Андрей Петрович16.08.1875 г.р.
(Дорогова) Марфа Петровна30.08.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1855

Отец: Дорогов Матвей Щучинск Ефремович

Мать: (Дорогова) Евдокия Евдокия/ Наталья Павловна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
16.08.1875

Сын: Дорогов Св 12.04.1906 Андрей Петрович

Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
30.08.1880

Дочь: (Дорогова) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
02.07.1883 ст.

Дочь: Дорогова Марфа Петровна

Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Макарова (Дорогова) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
03.04.1891

Сын: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович

Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
19.10.1895

Сын: Дорогов Иван Петрович

Мать ребёнка: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна

Смерть
01.06.1914
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

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