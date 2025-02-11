Макарова (Дорогова) Прасковья Петровна
женский, родилась Около 1886
умерла Неизвестно
ОтецДорогов Петр Матвеевич16.01.1855 г.р.
МатьДорогова (Возм Иванова) Александра ПавловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Макаров Афанасий Кузмич18.01.1883 ст. г.р.
Дети
(Макарова) Манефа Афанасьевна12.11.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Бракосочетание
12.04.1906
Рождение ребёнка
12.11.1910
Дочь: (Макарова) Манефа Афанасьевна
Отец ребёнка: Макаров Афанасий Кузмич
Смерть
Неизвестно