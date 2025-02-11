Макарова (Дорогова) Прасковья Петровна Около 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Макарова (Дорогова) Прасковья Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1886

умерла Неизвестно

Отец
Дорогов Петр Матвеевич16.01.1855 г.р.
Мать
Дорогова (Возм Иванова) Александра ПавловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Макаров Афанасий Кузмич18.01.1883 ст. г.р.
Дети
(Макарова) Манефа Афанасьевна12.11.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Дорогов Петр Матвеевич

Мать: Дорогова (Возм Иванова) Александра Павловна

Бракосочетание
12.04.1906

Муж: Макаров Афанасий Кузмич

Рождение ребёнка
12.11.1910

Дочь: (Макарова) Манефа Афанасьевна

Отец ребёнка: Макаров Афанасий Кузмич

Смерть
Неизвестно

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