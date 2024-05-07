город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Щучинск

Бурабайский район, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги станицы Котуркульской за 1854-1876 годы

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Щучинская станица
12574. Щучинская ст., стан. правление Всех дворов: 306. 2133Лошадей: 642. Рогатого скота: 1248. Овец: 333. Коз: 45. Свиней: 15.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская городская администрация
город ЩучинскЩучинск қ.117020100

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