Дорогов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорогов Матвей Ефремович
Мать: Евдокия Павловна
Бракосочетание
26.10.1880
Рождение ребёнка
04.04.1890
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Дорогова Бр. 26.10.1880 Анна Николаевна
Рождение ребёнка
04.08.1902
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Дорогова Бр. 26.10.1880 Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно