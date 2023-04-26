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Дорогов Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорогов Матвей Ефремович

Мать: Евдокия Павловна

Бракосочетание
26.10.1880

Жена: Дорогова Бр. 26.10.1880 Анна Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.1890

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Дорогова Бр. 26.10.1880 Анна Николаевна

Рождение ребёнка
04.08.1902

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Дорогова Бр. 26.10.1880 Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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