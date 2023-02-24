Дорогова бр. 26.10.1880 (Ларионова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогова бр. 26.10.1880 (Ларионова) Анна Николаевна

Дорогова бр. 26.10.1880 (Ларионова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларионов Николай Никитович

Мать: Марья Петровна

Бракосочетание
26.10.1880

Муж: Дорогов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
04.04.1890

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Дорогов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
04.08.1902

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Дорогов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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