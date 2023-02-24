Дорогова бр. 26.10.1880 (Ларионова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларионов Николай Никитович
Мать: Марья Петровна
Бракосочетание
26.10.1880
Рождение ребёнка
04.04.1890
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Дорогов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
04.08.1902
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Дорогов Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно