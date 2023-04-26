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Ларионов Николай Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ларионов кр 25.07.1854-отставной казак Никита Федоров

Мать: Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Артем Николаевич

Мать ребёнка: (Губина) Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувычко бр. 17.01.1882 (Ларионова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: (Губина) Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорогова бр. 26.10.1880 (Ларионова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: (Губина) Марья Петровна

Бракосочетание
30.01.1859

Жена: (Губина) Марья Петровна

Смерть
Неизвестно

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