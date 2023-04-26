Ларионов Николай Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Артем Николаевич
Мать ребёнка: (Губина) Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувычко бр. 17.01.1882 (Ларионова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: (Губина) Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорогова бр. 26.10.1880 (Ларионова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: (Губина) Марья Петровна
Бракосочетание
30.01.1859
Жена: (Губина) Марья Петровна
Смерть
Неизвестно