Ларионов Артем Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Артем Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларионов Николай Никитович

Мать: Марья Петровна

Рождение ребёнка
09.09.1899

Сын: Ларионов Федор Артемьевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
08.12.1901

Сын: Ларионов Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Ефимия Артемьевна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
14.02.1910

Дочь: Зоя Артемьевна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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