Ларионов Артем Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларионов Николай Никитович
Мать: Марья Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1899
Сын: Ларионов Федор Артемьевич
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
08.12.1901
Сын: Ларионов Степан Артемьевич
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Ефимия Артемьевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
14.02.1910
Дочь: Зоя Артемьевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно