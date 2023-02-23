(Губина) Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Артем Николаевич
Отец ребёнка: Ларионов Николай Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувычко Бр. 17.01.1882 Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ларионов Николай Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорогова Бр. 26.10.1880 Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ларионов Николай Никитович
Смерть
Неизвестно