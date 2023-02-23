(Губина) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губина) Марья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1859

Муж: Ларионов Николай Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Артем Николаевич

Отец ребёнка: Ларионов Николай Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувычко Бр. 17.01.1882 Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ларионов Николай Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорогова Бр. 26.10.1880 Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ларионов Николай Никитович

Смерть
Неизвестно
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