(?? Иванова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(?? Иванова) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1899

Сын: Ларионов Федор Артемьевич

Отец ребёнка: Ларионов Артем Николаевич

Рождение ребёнка
08.12.1901

Сын: Ларионов Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Ларионов Артем Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Ефимия Артемьевна

Отец ребёнка: Ларионов Артем Николаевич

Рождение ребёнка
14.02.1910

Дочь: Зоя Артемьевна

Отец ребёнка: Ларионов Артем Николаевич

Смерть
Неизвестно
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