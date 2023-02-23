(?? Иванова) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1899
Сын: Ларионов Федор Артемьевич
Отец ребёнка: Ларионов Артем Николаевич
Рождение ребёнка
08.12.1901
Сын: Ларионов Степан Артемьевич
Отец ребёнка: Ларионов Артем Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Ефимия Артемьевна
Отец ребёнка: Ларионов Артем Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1910
Дочь: Зоя Артемьевна
Отец ребёнка: Ларионов Артем Николаевич
Смерть
Неизвестно