(Прасковья Ивановна) Лукерья Степановна/ Прасковья Ивановна

Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров
Рождение ребёнка
1840
Рождение ребёнка
28.01.1843
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анисья Никитична
Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров
Рождение ребёнка
09.02.1847
Сын: Никифор Никитич
Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров
Рождение ребёнка
26.05.1848
Дочь: Федосия Никитична
Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров
Смерть
Неизвестно