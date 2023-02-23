(Прасковья Ивановна) Лукерья Степановна/ Прасковья Ивановна

Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ларионов Николай Никитович

Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров

Рождение ребёнка
28.01.1843

Сын: Ларионов Ефрем Никитович

Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анисья Никитична

Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров

Рождение ребёнка
09.02.1847

Сын: Никифор Никитич

Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров

Рождение ребёнка
26.05.1848

Дочь: Федосия Никитична

Отец ребёнка: Ларионов Кр 25.07.1854-Отставной Казак Никита Федоров

Смерть
Неизвестно
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