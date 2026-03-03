Ларионов Ефрем Перес. В 1851 Г Щучинск Никитович 28.01.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларионов Ефрем Перес. В 1851 Г Щучинск Никитович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.01.1843, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 17.11.1904

Отец
Ларионов Никита Перес. В 1851 Г Щучинск Федоров1823 г.р.
Мать
(Прасковья Ивановна) Лукерья Степановна/ Прасковья Ивановна1818 г.р.
Дети
Ларионов Егор Егор/ Георгий ЕфремовичОколо 1870 г.р.
Иванова Бр. 18.01.1891 (Ларионова) Ирина ЕфремовнаОколо 1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1843

Отец: Ларионов Никита Перес. В 1851 Г Щучинск Федоров

Мать: (Прасковья Ивановна) Лукерья Степановна/ Прасковья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Максим Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Ларионов Егор Егор/ Георгий Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Иванова Бр. 18.01.1891 (Ларионова) Ирина Ефремовна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: (Ларионова) Олимпиада Ефремовна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
18.06.1879

Сын: Ларионов Иван Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
18.06.1879

Сын: Ларионов Леонтий Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
30.08.1881

Сын: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: (Ларионова) Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
18.08.1883 ст.

Сын: Ларионов Фрол Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
26.09.1886

Сын: Ларионов Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Антип/ Архип Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
18.11.1889

Сын: Ларионов Иона Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
25.03.1897

Сын: Ларионов Иван Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Ларионов Федор Ефремович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Смерть
17.11.1904

Причина смерти: от старости

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