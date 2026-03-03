Ларионов Ефрем Перес. В 1851 Г Щучинск Никитович
мужской, родился 28.01.1843, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 17.11.1904
ОтецЛарионов Никита Перес. В 1851 Г Щучинск Федоров1823 г.р.
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Отец: Ларионов Никита Перес. В 1851 Г Щучинск Федоров
Мать: (Прасковья Ивановна) Лукерья Степановна/ Прасковья Ивановна
Сын: Ларионов Максим Ефремович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Сын: Ларионов Егор Егор/ Георгий Ефремович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Дочь: Иванова Бр. 18.01.1891 (Ларионова) Ирина Ефремовна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Дочь: (Ларионова) Олимпиада Ефремовна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Сын: Ларионов Леонтий Ефремович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Сын: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Дочь: (Ларионова) Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Сын: Ларионов Григорий Ефремович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Сын: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Антип/ Архип Ефремович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна