Иванова бр. 28.01.1891 (Ларионова) Ирина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова бр. 28.01.1891 (Ларионова) Ирина Ефремовна

Иванова бр. 28.01.1891 (Ларионова) Ирина Ефремовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Ларионов Ефрем Никитович

Мать: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
28.01.1891

Муж: Иванов Герасим Степанов

Рождение ребёнка
22.02.1901

Сын: Иванов Поликарп Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Степанов

Рождение ребёнка
08.04.1904

Сын: Иванов Терентий Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Степанов

Рождение ребёнка
09.09.1906

Сын: Иванов Яков Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Степанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close