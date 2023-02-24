Иванова бр. 28.01.1891 (Ларионова) Ирина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: Ларионов Ефрем Никитович
Мать: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
28.01.1891
Рождение ребёнка
22.02.1901
Сын: Иванов Поликарп Герасимович
Отец ребёнка: Иванов Герасим Степанов
Рождение ребёнка
08.04.1904
Сын: Иванов Терентий Герасимович
Отец ребёнка: Иванов Герасим Степанов
Рождение ребёнка
09.09.1906
Отец ребёнка: Иванов Герасим Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Степанов
Смерть
Неизвестно