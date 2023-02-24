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Иванов Герасим Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов (щучинск) Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1891

Жена: Иванова Бр. 28.01.1891 Ирина Ефремовна

Рождение ребёнка
22.02.1901

Сын: Иванов Поликарп Герасимович

Мать ребёнка: Иванова Бр. 28.01.1891 Ирина Ефремовна

Рождение ребёнка
08.04.1904

Сын: Иванов Терентий Герасимович

Мать ребёнка: Иванова Бр. 28.01.1891 Ирина Ефремовна

Рождение ребёнка
09.09.1906

Сын: Иванов Яков Герасимович

Мать ребёнка: Иванова Бр. 28.01.1891 Ирина Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Герасимовна

Мать ребёнка: Иванова Бр. 28.01.1891 Ирина Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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