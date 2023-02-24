Иванов Герасим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов (щучинск) Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1891
Рождение ребёнка
22.02.1901
Сын: Иванов Поликарп Герасимович
Мать ребёнка: Иванова Бр. 28.01.1891 Ирина Ефремовна
Рождение ребёнка
08.04.1904
Сын: Иванов Терентий Герасимович
Мать ребёнка: Иванова Бр. 28.01.1891 Ирина Ефремовна
Рождение ребёнка
09.09.1906
Мать ребёнка: Иванова Бр. 28.01.1891 Ирина Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Герасимовна
Мать ребёнка: Иванова Бр. 28.01.1891 Ирина Ефремовна
Смерть
Неизвестно