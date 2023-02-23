Иванов (Щучинск) Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Феодора Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Кр 10.02.1890 Сисой Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Кр 3.10.1876 Евсей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно