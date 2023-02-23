Иванов (Щучинск) Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов (Щучинск) Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Феодора Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Кр 10.02.1890 Сисой Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Кр 3.10.1876 Евсей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Герасим Степанов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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