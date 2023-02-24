(Иванова) Феодора Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Иванов (щучинск) Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.1906
Рождение ребёнка
20.07.1907
Сын: Афонасьев Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Тарасович
Рождение ребёнка
10.09.1908
Сын: Афонасьев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Тарасович
Смерть
Неизвестно