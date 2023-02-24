(Иванова) Феодора Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Феодора Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Иванов (щучинск) Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.04.1906

Муж: Афонасьев Дмитрий Тарасович

Рождение ребёнка
20.07.1907

Сын: Афонасьев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Тарасович

Рождение ребёнка
10.09.1908

Сын: Афонасьев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонасьев Дмитрий Тарасович

Смерть
Неизвестно
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