Афонасьев Дмитрий Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьев Дмитрий Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Афонасьев Тарас Самуилович

Мать: Марфа Романовна

Бракосочетание
22.04.1906

Жена: Феодора Степановна

Рождение ребёнка
20.07.1907

Сын: Афонасьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Феодора Степановна

Рождение ребёнка
10.09.1908

Сын: Афонасьев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Феодора Степановна

Смерть
Неизвестно
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