Афонасьев Дмитрий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Афонасьев Тарас Самуилович
Мать: Марфа Романовна
Бракосочетание
22.04.1906
Жена: Феодора Степановна
Рождение ребёнка
20.07.1907
Сын: Афонасьев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Феодора Степановна
Рождение ребёнка
10.09.1908
Сын: Афонасьев Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Феодора Степановна
Смерть
Неизвестно