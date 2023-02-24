Афонасьев Тарас Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти28.08.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Около ?.08.1874
Дочь: Ненила Тарасовна
Мать ребёнка: Марфа Романовна
Рождение ребёнка
22.10.1876
Сын: Афонасьев Щучинск Яков Тарасович
Мать ребёнка: Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Афонасьев Щучинск Павел Тарасович
Мать ребёнка: Марфа Романовна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Афонасьев Дмитрий Тарасович
Мать ребёнка: Марфа Романовна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Афонасьев Св 22.04.1906 Василий Тарасович
Мать ребёнка: Марфа Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасьев Щучинск Кр. 18.07.1913 Никифор Тарасович
Мать ребёнка: Марфа Романовна
Акмолинская обл., Кокчетавский уезд, Щучинская станица
Смерть
28.08.1905
Казахстан, г. Щучинск