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Афонасьев Тарас Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

28.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Афонасьев Самуил Федоров

Мать: Афонасьева Акулина Матвеева

Рождение ребёнка
Около ?.08.1874

Дочь: Ненила Тарасовна

Мать ребёнка: Марфа Романовна

Рождение ребёнка
22.10.1876

Сын: Афонасьев Щучинск Яков Тарасович

Мать ребёнка: Марфа Романовна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Афонасьев Щучинск Павел Тарасович

Мать ребёнка: Марфа Романовна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Афонасьев Дмитрий Тарасович

Мать ребёнка: Марфа Романовна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Афонасьев Св 22.04.1906 Василий Тарасович

Мать ребёнка: Марфа Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасьев Щучинск Кр. 18.07.1913 Никифор Тарасович

Мать ребёнка: Марфа Романовна

Акмолинская обл., Кокчетавский уезд, Щучинская станица
Смерть
28.08.1905
Казахстан, г. Щучинск
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