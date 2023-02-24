Афонасьев Щучинск Павел Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Афонасьев Тарас Самуилович
Мать: Марфа Романовна
Рождение ребёнка
04.12.1913
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.12.1913
Сын: Афонасьев Щучинск Николай Павлович
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно