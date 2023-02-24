Афонасьев Щучинск Павел Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьев Щучинск Павел Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Афонасьев Тарас Самуилович

Мать: Марфа Романовна

Рождение ребёнка
04.12.1913

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.12.1913

Сын: Афонасьев Щучинск Николай Павлович

Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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