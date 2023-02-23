Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1913

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Афонасьев Щучинск Павел Тарасович

Рождение ребёнка
04.12.1913

Сын: Афонасьев Щучинск Николай Павлович

Отец ребёнка: Афонасьев Щучинск Павел Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасьев Щучинск Павел Тарасович

Смерть
Неизвестно
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