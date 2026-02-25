Афонасьева (Матвеева) Акулина Перес. В 1851 Г Щучинск Матвеева
женский, родилась 1824, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 03.03.1891
МатьАнастасия1796 г.р.
ОтецМатвей Осипович1796 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Матвей Осипович
Мать: Анастасия
Сын: Афонасьев Щучинск Моисей Самуилов
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Сын: Дойкин Петр Самуилович ум в стан Пресновской
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Дочь: Николаева (Афонасьева) Ирина Самуиловна
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Сын: Афонасьев Тарас Самуилович
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Дочь: (Афонасьева) Феодосия Самуиловна
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Сын: Афонасьев Щучинск Константин Самуилович
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Дочь: Кр 23.10.1876 (Афонасьева) Федосия Самуиловна
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Сын: Афонасьев Адриан Самуилович
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Сын: Афонасьев Георгий Самуилович
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Дочь: Афонасьева Евдокия Самуиловна
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров
Дочь: Гобузова (Дорофеевка) (Афонасьева) Татьяна Самуиловна
Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров