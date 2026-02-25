Афонасьева (Матвеева) Акулина Перес. В 1851 Г Щучинск Матвеева 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Афонасьева (Матвеева) Акулина Перес. В 1851 Г Щучинск Матвеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1824, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 03.03.1891

Мать
Анастасия1796 г.р.
Отец
Матвей Осипович1796 г.р.
Супруги
Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров20.08.1824 г.р.
Дети
Дойкин Петр Самуилович ум в стан Пресновской01.01.1851 г.р.
Николаева (Афонасьева) Ирина СамуиловнаОколо 1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Матвей Осипович

Мать: Анастасия

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасьев Щучинск Моисей Самуилов

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасьев Егор Самуилович

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Бракосочетание
15.07.1849

Муж: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Рождение ребёнка
01.01.1851

Сын: Дойкин Петр Самуилович ум в стан Пресновской

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Николаева (Афонасьева) Ирина Самуиловна

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Рождение ребёнка
1852

Сын: Афонасьев Тарас Самуилович

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Рождение ребёнка
1855 или 22.05.1858

Дочь: (Афонасьева) Феодосия Самуиловна

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Афонасьев Щучинск Константин Самуилович

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Рождение ребёнка
22.05.1858

Дочь: Кр 23.10.1876 (Афонасьева) Федосия Самуиловна

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
25.08.1860

Сын: Афонасьев Адриан Самуилович

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Афонасьев Георгий Самуилович

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Афонасьева Евдокия Самуиловна

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Гобузова (Дорофеевка) (Афонасьева) Татьяна Самуиловна

Отец ребёнка: Дойкин Федоров Афонасьев Самуил Перес. В 1851 Г Федоров

Смерть
03.03.1891

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