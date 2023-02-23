Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Осипович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Матвеев Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Осипович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Осипович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Осипович

Смерть
Неизвестно
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