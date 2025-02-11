(Анисья Матвеевна) Ксения Ксения/ Анисья Матвеевна 18.01.1830 — найти родственников по фамилии на Familio

(Анисья Матвеевна) Ксения Ксения/ Анисья Матвеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.01.1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анастасия1796 г.р.
Отец
Матвей Осипович1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1830

Отец: Матвей Осипович

Мать: Анастасия

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Смерть
Неизвестно

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