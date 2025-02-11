(Анисья Матвеевна) Ксения Ксения/ Анисья Матвеевна
женский, родилась 18.01.1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнастасия1796 г.р.
ОтецМатвей Осипович1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1830
Отец: Матвей Осипович
Мать: Анастасия
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно