(кр. 11.12.1832) Матрена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(кр. 11.12.1832) Матрена Матвеевна

(кр. 11.12.1832) Матрена Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Матвей Осипович

Мать: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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