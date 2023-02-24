Матвеев Константин Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти25.04.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Матвей Осипович
Мать: Анастасия
Бракосочетание
07.01.1846
Жена: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
19.08.1847
Сын: Матвеев Тит Константинович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
08.?.1848
Жена: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фекла Константиновна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Матвеев Гаврил Константинович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Матвеев Панкрат Константинович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1861
Сын: Матвеев Матвей Константинов
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Матвеев Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
17.05.1864
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Смерть
25.04.1905