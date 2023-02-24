Матвеев Константин Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Константин Матвеевич

Матвеев Константин Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

25.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Матвей Осипович

Мать: Анастасия

Бракосочетание
07.01.1846

Жена: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
19.08.1847

Сын: Матвеев Тит Константинович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
08.?.1848

Жена: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фекла Константиновна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Матвеев Гаврил Константинович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Матвеев Панкрат Константинович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1861

Сын: Матвеев Матвей Константинов

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Матвеев Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
17.05.1864

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Смерть
25.04.1905
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close