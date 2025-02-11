Матвеев Тимофей Билетный Солдат Константинович
мужской, родился 1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 1935
ОтецМатвеев Константин Матвеевич14.09.1824 г.р.
МатьМатвеева (Шалина) Прасковья Петровна1828 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Матвеев Кирилл Тимофеевич
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Сын: Матвеев Кузьма Тимофеевич
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Дочь: (Матвеева) Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Дочь: (Матвеева (Выд. 22.06.34)) Ефимия Тимофеевна
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Дочь: (Матвеева Св.О Р 24.06.1937) Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Дочь: (Матвеева) Гликерия Тимофеевна
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Дочь: (Матвеева) Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Дочь: (Матвеева) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна
Дочь: Старкина (Матвеева) Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна