Матвеев Тимофей Билетный Солдат Константинович 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвеев Тимофей Билетный Солдат Константинович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 1935

Отец
Матвеев Константин Матвеевич14.09.1824 г.р.
Мать
Матвеева (Шалина) Прасковья Петровна1828 г.р.
Супруги
(Наумова) Устинья Ивановна20.09.1862 г.р.
Дети
Матвеев Кирилл Тимофеевич06.06.1882 г.р.
Матвеев Иван Тимофеев16.06.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Матвеев Константин Матвеевич

Мать: Матвеева (Шалина) Прасковья Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
18.01.1881

Жена: (Наумова) Устинья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.06.1882

Сын: Матвеев Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1883

Сын: Матвеев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Матвеев Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1890

Дочь: (Матвеева) Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1891

Сын: Матвеев Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1892

Дочь: (Матвеева (Выд. 22.06.34)) Ефимия Тимофеевна

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1894

Дочь: (Матвеева Св.О Р 24.06.1937) Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: (Матвеева) Гликерия Тимофеевна

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1899

Дочь: (Матвеева) Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1902

Дочь: (Матвеева) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Старкина (Матвеева) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: (Наумова) Устинья Ивановна

Смерть
До 1935

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