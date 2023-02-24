(Наумова) Устиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1862
Бракосочетание
18.?.1881
Рождение ребёнка
06.06.1882
Сын: Матвеев Кирилл Тимофеевич
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
16.06.1883
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
01.11.1888
Сын: Матвеев Кузьма Тимофеевич
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
20.05.1890
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
11.05.1891
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
07.07.1892
Дочь: Ефимия Тимофеевна
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
16.11.1894
Дочь: Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: Гликерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
01.05.1899
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
15.04.1902
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович
Смерть
Неизвестно