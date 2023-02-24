(Наумова) Устиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова) Устиния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1862

Отец: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Мать: Федосья Павловна

Бракосочетание
18.?.1881

Муж: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
06.06.1882

Сын: Матвеев Кирилл Тимофеевич

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
16.06.1883

Сын: Матвеев Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Матвеев Кузьма Тимофеевич

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
20.05.1890

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
11.05.1891

Сын: Матвеев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
07.07.1892

Дочь: Ефимия Тимофеевна

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
16.11.1894

Дочь: Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: Гликерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
01.05.1899

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
15.04.1902

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Константинович

Смерть
Неизвестно
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