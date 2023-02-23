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Федосья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

01.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1858

Муж: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
05.12.1859

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
04.07.1861

Сын: Андреев - Наумов Антоний Иванович

Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
20.09.1862

Дочь: Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
04.04.1865

Сын: Андреев - Наумов Родион Иванович

Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Смерть
01.05.1866
Причина смерти: от водянки
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