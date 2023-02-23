Федосья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти01.05.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
05.12.1859
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
04.07.1861
Сын: Андреев - Наумов Антоний Иванович
Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
20.09.1862
Дочь: Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
04.04.1865
Сын: Андреев - Наумов Родион Иванович
Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович
Смерть
01.05.1866
Причина смерти: от водянки