(Андреева-Наумова) Варвара Ивановна
женский, родилась 05.12.1859, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 23.04.1899
ОтецАндреев-Наумов Иван Емельянович1840 г.р.
МатьФедосья ПавловнаОколо 1834 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Андреев-Наумов Иван Емельянович
Мать: Федосья Павловна
Дочь: (Москаева) Евгения Егоровна
Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович
Дочь: (Москаева) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович
Дочь: Жива В 1928 (Москаева (Кр. 3.04.1910.)) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович
Дочь: (Москаева) Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович
Дочь: (Москаева) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович
Дочь: (Москаева) Соломанида Георгиевна
Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович
Дочь: (Москаева) Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович
Сын: Москаев Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович
Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович