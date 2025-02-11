(Андреева-Наумова) Варвара Ивановна 05.12.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

(Андреева-Наумова) Варвара Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.12.1859, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 23.04.1899

Отец
Андреев-Наумов Иван Емельянович1840 г.р.
Мать
Федосья ПавловнаОколо 1834 г.р.
Супруги
Москаев? Егор Петрович1855 г.р.
Дети
(Москаева) Евгения ЕгоровнаОколо 1880 г.р.
(Москаева) Анастасия Егоровна03.12.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1859

Отец: Андреев-Наумов Иван Емельянович

Мать: Федосья Павловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
23.09.1879

Муж: Москаев? Егор Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Москаева) Евгения Егоровна

Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович

Рождение ребёнка
03.12.1883

Дочь: (Москаева) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович

Рождение ребёнка
09.03.1885

Дочь: Жива В 1928 (Москаева (Кр. 3.04.1910.)) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович

Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: (Москаева) Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович

Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: (Москаева) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович

Рождение ребёнка
01.08.1889

Дочь: (Москаева) Соломанида Георгиевна

Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович

Рождение ребёнка
24.05.1892

Дочь: (Москаева) Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович

Рождение ребёнка
24.07.1895

Сын: Москаев Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович

Рождение ребёнка
21.12.1896

Сын: Москаев Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Москаев? Егор Петрович

Смерть
23.04.1899

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