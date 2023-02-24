Афонасьев Щучинск МК 1890 Константин Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти14.05.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Рождение ребёнка
03.09.1890
Сын: Афонасьев Аким Константинович
Мать ребёнка: Афонасьева Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
19.02.1899
Дочь: Апфия Константиновна
Мать ребёнка: Афонасьева Акулина Прокопьевна
Бракосочетание
31.10.1899
Рождение ребёнка
03.03.1901
Смерть
14.05.1901
Причина смерти: от не известной болезни
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Афонасьев Кр 11.02.1914 Яков Константинович
Мать ребёнка: Афонасьева Акулина Прокопьевна