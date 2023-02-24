Афонасьев Щучинск МК 1890 Константин Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьев Щучинск МК 1890 Константин Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

14.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Афонасьев Самуил Федоров

Мать: Афонасьева Акулина Матвеева

Рождение ребёнка
03.09.1890

Сын: Афонасьев Аким Константинович

Мать ребёнка: Афонасьева Акулина Прокопьевна

Рождение ребёнка
19.02.1899

Дочь: Апфия Константиновна

Мать ребёнка: Афонасьева Акулина Прокопьевна

Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Афанасьева Василиса Васильева

Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Афонасьев Св Во 28.04.1953 Герасим Константинович

Мать ребёнка: Афонасьева Акулина Прокопьевна

Смерть
14.05.1901
Причина смерти: от не известной болезни
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Афонасьев Кр 11.02.1914 Яков Константинович

Мать ребёнка: Афонасьева Акулина Прокопьевна

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