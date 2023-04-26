Афонасьева Акулина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьева Акулина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1890

Сын: Афонасьев Аким Константинович

Отец ребёнка: Афонасьев Щучинск Мк 1890 Константин Самуилович

Рождение ребёнка
19.02.1899

Дочь: Апфия Константиновна

Отец ребёнка: Афонасьев Щучинск Мк 1890 Константин Самуилович

Смерть
03.05.1899
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Афонасьев Св Во 28.04.1953 Герасим Константинович

Отец ребёнка: Афонасьев Щучинск Мк 1890 Константин Самуилович

Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Афонасьев Кр 11.02.1914 Яков Константинович

Отец ребёнка: Афонасьев Щучинск Мк 1890 Константин Самуилович

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