Афонасьева Акулина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.05.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1890
Сын: Афонасьев Аким Константинович
Отец ребёнка: Афонасьев Щучинск Мк 1890 Константин Самуилович
Рождение ребёнка
19.02.1899
Дочь: Апфия Константиновна
Отец ребёнка: Афонасьев Щучинск Мк 1890 Константин Самуилович
Смерть
03.05.1899
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
03.03.1901
Рождение ребёнка
До 1901