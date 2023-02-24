(Иванова?) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова?) Елена Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов (щучинск) Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1899

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович

Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Спиридонов Лев Павлович

Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Анфиса Акимовна?

Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович

Рождение ребёнка
12.10.1906

Дочь: Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Кр. 28.07.1913 Гаврил Павлов

Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович

Смерть
Неизвестно
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