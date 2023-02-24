(Иванова?) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов (щучинск) Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1899
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович
Рождение ребёнка
21.02.1902
Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Анфиса Акимовна?
Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович
Рождение ребёнка
12.10.1906
Дочь: Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Кр. 28.07.1913 Гаврил Павлов
Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Спиридонов Павел Акимович
Смерть
Неизвестно