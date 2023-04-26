Иванов кр 13.10.1906 Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов кр 13.10.1906 Павел Степанович

Иванов кр 13.10.1906 Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Иванов (щучинск) Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1898

Сын: Иванов Иван Павлович

Мать ребёнка: Иванова София Ильина

Рождение ребёнка
27.12.1899

Сын: Иванов Степан Павлович

Мать ребёнка: Иванова София Ильина

Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Иванова 2м Браком Анна Федоровна

Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Иванов Филипп Павлович

Мать ребёнка: Иванова 2м Браком Анна Федоровна

Рождение ребёнка
29.04.1906

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Иванова 2м Браком Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова София Ильина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close