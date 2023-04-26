Иванов кр 13.10.1906 Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1878
Отец: Иванов (щучинск) Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1898
Сын: Иванов Иван Павлович
Мать ребёнка: Иванова София Ильина
Рождение ребёнка
27.12.1899
Мать ребёнка: Иванова София Ильина
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Иванова 2м Браком Анна Федоровна
Рождение ребёнка
11.10.1904
Мать ребёнка: Иванова 2м Браком Анна Федоровна
Рождение ребёнка
29.04.1906
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Иванова 2м Браком Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова София Ильина
Смерть
Неизвестно