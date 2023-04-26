Иванова 2м браком (Гопаненко) Анна Федоровна
Место рожденияиз Дорофеевки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович
Рождение ребёнка
11.10.1904
Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович
Рождение ребёнка
29.04.1906
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович
Смерть
Неизвестно