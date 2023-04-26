Иванова 2м браком (Гопаненко) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова 2м браком (Гопаненко) Анна Федоровна

Место рождения

из Дорофеевки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

из Дорофеевки
Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович

Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Иванов Филипп Павлович

Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович

Рождение ребёнка
29.04.1906

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
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