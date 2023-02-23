Иванова София Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова София Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1898

Сын: Иванов Иван Павлович

Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович

Рождение ребёнка
27.12.1899

Сын: Иванов Степан Павлович

Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
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