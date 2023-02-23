Иванова София Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1898
Сын: Иванов Иван Павлович
Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович
Рождение ребёнка
27.12.1899
Отец ребёнка: Иванов Кр 13.10.1906 Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно