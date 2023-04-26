Ларионов Егор Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Ларионов Ефрем Никитович
Мать: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
11.?.1889
Жена: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.1890
Сын: Ларионов Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
25.11.1891
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
03.11.1897
Сын: Ларионов Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Егорова Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1899
Сын: Ларионов Прокул Георгиевич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
30.08.1902
Дочь: Домна Георгиевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Бракосочетание
11.?.1904
Рождение ребёнка
20.12.1904
Дочь: Ульяна Георгиевна
Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1906
Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Мариана Георгиевна
Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Ларионов Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна
Смерть
Неизвестно