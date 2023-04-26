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Ларионов Егор Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Ларионов Ефрем Никитович

Мать: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
11.?.1889

Жена: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
22.04.1890

Сын: Ларионов Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
25.11.1891

Сын: Ларионов Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Ларионов Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Егорова Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1899

Сын: Ларионов Прокул Георгиевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
30.08.1902

Дочь: Домна Георгиевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Бракосочетание
11.?.1904

Жена: Ларионова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1904

Дочь: Ульяна Георгиевна

Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1906

Сын: Ларионов Евсей Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Мариана Георгиевна

Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Ларионов Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
23.04.1913

Дочь: Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Ларионова Анисья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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