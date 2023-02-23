(Фролова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

28.11.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.?.1889

Муж: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
22.04.1890

Сын: Ларионов Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
25.11.1891

Сын: Ларионов Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Ларионов Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Егорова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
20.04.1899

Сын: Ларионов Прокул Георгиевич

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
30.08.1902

Дочь: Домна Георгиевна

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Смерть
28.11.1903
Причина смерти: от родов
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