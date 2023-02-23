(Фролова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти28.11.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1889
Рождение ребёнка
22.04.1890
Сын: Ларионов Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Рождение ребёнка
25.11.1891
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Рождение ребёнка
03.11.1897
Сын: Ларионов Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Егорова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Рождение ребёнка
20.04.1899
Сын: Ларионов Прокул Георгиевич
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Рождение ребёнка
30.08.1902
Дочь: Домна Георгиевна
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Смерть
28.11.1903
Причина смерти: от родов