Ларионова (Наумова вдова из Кокчетава) Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1904
Рождение ребёнка
20.12.1904
Дочь: Ульяна Георгиевна
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Рождение ребёнка
25.01.1906
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Мариана Георгиевна
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Ларионов Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович
Смерть
Неизвестно