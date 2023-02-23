Ларионова (Наумова вдова из Кокчетава) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Наумова вдова из Кокчетава) Анисья Васильевна

Ларионова (Наумова вдова из Кокчетава) Анисья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.?.1904

Муж: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
20.12.1904

Дочь: Ульяна Георгиевна

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
25.01.1906

Сын: Ларионов Евсей Егорович

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Мариана Георгиевна

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Ларионов Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Рождение ребёнка
23.04.1913

Дочь: Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Ларионов Егор Ефремович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close