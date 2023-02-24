Ларионов Григорий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1886
Отец: Ларионов Ефрем Никитович
Мать: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
21.01.1905
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Ларионова Елена Савельевна
Рождение ребёнка
26.09.1913
Сын: Ларионов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Ларионова Елена Савельевна
Рождение ребёнка
07.04.1915
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ларионова Елена Савельевна
Смерть
Неизвестно