Ларионов Григорий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Григорий Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1886

Отец: Ларионов Ефрем Никитович

Мать: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
21.01.1905

Жена: Ларионова Елена Савельевна

Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Ларионова Елена Савельевна

Рождение ребёнка
26.09.1913

Сын: Ларионов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Ларионова Елена Савельевна

Рождение ребёнка
07.04.1915

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ларионова Елена Савельевна

Смерть
Неизвестно
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