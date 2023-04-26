Ларионова (Решетняк) Елена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Решетняк) Елена Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1905

Муж: Ларионов Григорий Ефремович

Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Ларионов Григорий Ефремович

Рождение ребёнка
26.09.1913

Сын: Ларионов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Ларионов Григорий Ефремович

Рождение ребёнка
07.04.1915

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Ларионов Григорий Ефремович

Смерть
Неизвестно
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