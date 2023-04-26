Ларионова (Решетняк) Елена Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1905
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Ларионов Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
26.09.1913
Сын: Ларионов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Ларионов Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
07.04.1915
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Ларионов Григорий Ефремович
Смерть
Неизвестно