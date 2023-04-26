Ларионов репрес. в 1937 Антип Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1888
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1888
Отец: Ларионов Ефрем Никитович
Мать: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
10.11.1906
Рождение ребёнка
03.10.1907
Сын: Ларионов Степная 25 Павел Архиппович
Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
04.01.1910
Дочь: Александра Антиповна
Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ларионов Михаил Архиппович
Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
18.11.1915
Сын: Ларионов Роман Архиппович
Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ларионов Владимир Антипович
Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна
Смерть
1937