Ларионов репрес. в 1937 Антип Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионов репрес. в 1937 Антип Ефремович

Ларионов репрес. в 1937 Антип Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1888

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1888

Отец: Ларионов Ефрем Никитович

Мать: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
10.11.1906

Жена: Ларионова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
03.10.1907

Сын: Ларионов Степная 25 Павел Архиппович

Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
04.01.1910

Дочь: Александра Антиповна

Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ларионов Михаил Архиппович

Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
18.11.1915

Сын: Ларионов Роман Архиппович

Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ларионов Владимир Антипович

Мать ребёнка: Ларионова Вера Владимировна

Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close