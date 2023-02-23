Ларионова (Иванова) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1906
Рождение ребёнка
03.10.1907
Сын: Ларионов Степная 25 Павел Архиппович
Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович
Рождение ребёнка
04.01.1910
Дочь: Александра Антиповна
Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ларионов Михаил Архиппович
Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович
Рождение ребёнка
18.11.1915
Сын: Ларионов Роман Архиппович
Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ларионов Владимир Антипович
Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович
Смерть
Неизвестно