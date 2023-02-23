Ларионова (Иванова) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Иванова) Вера Владимировна

Ларионова (Иванова) Вера Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1906

Муж: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович

Рождение ребёнка
03.10.1907

Сын: Ларионов Степная 25 Павел Архиппович

Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович

Рождение ребёнка
04.01.1910

Дочь: Александра Антиповна

Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ларионов Михаил Архиппович

Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович

Рождение ребёнка
18.11.1915

Сын: Ларионов Роман Архиппович

Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ларионов Владимир Антипович

Отец ребёнка: Ларионов Репрес. В 1937 Антип Ефремович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close