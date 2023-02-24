Ларионов репрессирован в 1937 Василий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов репрессирован в 1937 Василий Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1881

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1881

Отец: Ларионов Ефрем Никитович

Мать: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
29.01.1901

Жена: Ларионова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
16.09.1902

Сын: Ларионов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1904

Сын: Ларионов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
31.07.1906

Сын: Ларионов Репрессирован В 1937 Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
05.09.1908

Дочь: Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
02.12.1909

Сын: Ларионов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
26.06.1912

Сын: Ларионов Репрессирован В 1937 Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Ларионов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ларионов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна

Смерть
1937
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