Ларионов репрессирован в 1937 Василий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1881
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1881
Отец: Ларионов Ефрем Никитович
Мать: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
29.01.1901
Рождение ребёнка
16.09.1902
Сын: Ларионов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1904
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
31.07.1906
Рождение ребёнка
05.09.1908
Дочь: Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
02.12.1909
Сын: Ларионов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
26.06.1912
Сын: Ларионов Репрессирован В 1937 Павел Васильевич
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
18.12.1913
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Ларионова Ксения Алексеевна
Смерть
1937