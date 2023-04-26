Ларионова (Дорогова) Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1901
Рождение ребёнка
16.09.1902
Сын: Ларионов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович
Рождение ребёнка
25.09.1904
Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович
Рождение ребёнка
31.07.1906
Рождение ребёнка
05.09.1908
Дочь: Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович
Рождение ребёнка
02.12.1909
Сын: Ларионов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович
Рождение ребёнка
26.06.1912
Рождение ребёнка
18.12.1913
Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович
Смерть
Неизвестно