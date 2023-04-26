Ларионова (Дорогова) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Дорогова) Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1901

Муж: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Рождение ребёнка
16.09.1902

Сын: Ларионов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Рождение ребёнка
25.09.1904

Сын: Ларионов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Рождение ребёнка
31.07.1906

Сын: Ларионов Репрессирован В 1937 Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Рождение ребёнка
05.09.1908

Дочь: Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Рождение ребёнка
02.12.1909

Сын: Ларионов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Рождение ребёнка
26.06.1912

Сын: Ларионов Репрессирован В 1937 Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Ларионов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ларионов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Репрессирован В 1937 Василий Ефремович

Смерть
Неизвестно