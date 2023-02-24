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Степан Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

14.05.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Дорогов Василий Семенов

Мать: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Фекла Степановна

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Аксинья Степановна

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
28.10.1805

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Дорогов Иван Степанович

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Федор Степанович

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дорогов Кр. 31.05./26.06.1855. Котуркуль Максим Степанович

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Устинья Степановна

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дорогов Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Дорогов Константин Степанович

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дорогов Ларион Степанович

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Степановна

Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья

Смерть
14.05.1844
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