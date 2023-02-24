Степан Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти14.05.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Фекла Степановна
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
1801
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Аксинья Степановна
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
28.10.1805
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
1819
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Устинья Степановна
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дорогов Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Дорогов Константин Степанович
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дорогов Ларион Степанович
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Степановна
Мать ребёнка: Из Никитино Елена Авдотья
Смерть
14.05.1844