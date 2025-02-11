(Ксения Степановна) Аксинья Аксинья/ Ксения Степановна
женский, родилась 21.01.1833, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать(Авдотья Ефимова?) Елена Ивановна / Авдотья Ефимова?1777 г.р.
ОтецСтепан Васильев1777 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1833
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно