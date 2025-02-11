(Ксения Степановна) Аксинья Аксинья/ Ксения Степановна 21.01.1833 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ксения Степановна) Аксинья Аксинья/ Ксения Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 21.01.1833, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Авдотья Ефимова?) Елена Ивановна / Авдотья Ефимова?1777 г.р.
Отец
Степан Васильев1777 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1833

Отец: Степан Васильев

Мать: (Авдотья Ефимова?) Елена Ивановна / Авдотья Ефимова?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

Смерть
Неизвестно

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