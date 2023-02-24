Дорогов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

07.04.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Степан Васильев

Мать: Из Никитино Елена Авдотья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович

Мать ребёнка: Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Фроловна

Смерть
07.04.1881
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