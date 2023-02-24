Дорогов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти07.04.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович
Мать ребёнка: Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Фроловна
Смерть
07.04.1881