Петрова Пелагея Перес. В 1851 Г. Пелагея/ Евдокия Ивановна
женский, родилась 1828, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 07.12.1887 ст.
МатьАнна Перес. В 1851 Г. Фроловна1809 г.р.
ОтецДорогов Иван Перес. В 1851 Г. Степанович1809 г.р.
Супруги
Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов15.07.1831 г.р.
Дети
Анастасия Перес. В 1851 Г. Ильина18.11.1850 г.р.
Петрова Мария Ильинична02.03.1853 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
1828
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Бракосочетание
08.01.1850
Рождение ребёнка
18.11.1850
Дочь: Анастасия Перес. В 1851 Г. Ильина
Отец ребёнка: Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов
Рождение ребёнка
02.03.1853 ст.
Дочь: Петрова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов
Рождение ребёнка
10.04.1855 ст.
Дочь: Иванова (Петрова) Агафья Агапия Ильина
Отец ребёнка: Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов
Рождение ребёнка
21.07.1859
Дочь: (Петрова Кр-Я 5.01.1879) Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов
Смерть
07.12.1887 ст.