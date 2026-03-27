Петрова Пелагея Перес. В 1851 Г. Пелагея/ Евдокия Ивановна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Петрова Пелагея Перес. В 1851 Г. Пелагея/ Евдокия Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 07.12.1887 ст.

Мать
Анна Перес. В 1851 Г. Фроловна1809 г.р.
Отец
Дорогов Иван Перес. В 1851 Г. Степанович1809 г.р.
Супруги
Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов15.07.1831 г.р.
Дети
Анастасия Перес. В 1851 Г. Ильина18.11.1850 г.р.
Петрова Мария Ильинична02.03.1853 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Дорогов Иван Перес. В 1851 Г. Степанович

Мать: Анна Перес. В 1851 Г. Фроловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

54

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18 Пелагея Иванова

Бракосочетание
08.01.1850

Муж: Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.11.1850

Дочь: Анастасия Перес. В 1851 Г. Ильина

Отец ребёнка: Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.03.1853 ст.

Дочь: Петрова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов

Рождение ребёнка
10.04.1855 ст.

Дочь: Иванова (Петрова) Агафья Агапия Ильина

Отец ребёнка: Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов

Рождение ребёнка
21.07.1859

Дочь: (Петрова Кр-Я 5.01.1879) Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Петров Илья Перес. В 1851 Г. Кириллов

Смерть
07.12.1887 ст.

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