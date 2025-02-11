(Дорогова) Евдокия Иванова
женский, родилась 1832, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнна Перес. В 1851 Г. Фроловна1809 г.р.
ОтецДорогов Иван Перес. В 1851 Г. Степанович1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно