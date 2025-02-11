(Дорогова) Евдокия Иванова 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дорогова) Евдокия Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анна Перес. В 1851 Г. Фроловна1809 г.р.
Отец
Дорогов Иван Перес. В 1851 Г. Степанович1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Дорогов Иван Перес. В 1851 Г. Степанович

Мать: Анна Перес. В 1851 Г. Фроловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

54

Смерть
Неизвестно

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